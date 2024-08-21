Знаменитый юморист Вадим Галыгин рассказал, как он увлёкся дрифтом

Юморист Вадим Галыгин поделился историей, как увлёкся дрифтом.

«Всё это случилось благодаря моему близкому другу Сергею Саку — это наш прославленный гонщик из Беларуси. Затащил он как-то нас на гонки, которые проходили в Беларуси. Мы приехали с детьми на эту весёлую движуху, потому что любые соревнования — это всегда ярко, массово. Тот выезд на дрифт с Сергеем стал для меня первичным контактом с этой большой спортивной культурой — всё это меня захватило.

Конечно, в Беларуси всё не так массово и масштабно, как в России, но потом случился момент, что я приехал на этап RDS GP в Сочи и Серёга говорит: «Давай, быстро! Ты ещё сможешь прокатиться — вот, знакомься, это Гоча!» Так я познакомился с Георгием Чивчяном, и мне, буквально только что приехавшему из аэропорта, говорят прыгать к нему в тачку.

Я сел в машину, достал телефон, пристегнулся. Гоча меня спрашивает: «Ты будешь снимать?» Я говорю: «Ну да». Он дальше: «А тебе не страшно?» — «Да нет». «Ну ладно...» А мы не просто покатушки ехали, а именно парный заезд — Серёга и Гоча. И всё это на одной из самых скоростных трасс! Вот мы стартанули — я просто всю конфигурацию так сидел и всё снимал — считаные какие-то секунды, дым, огонь, ничего не видно, ничего не понятно… Мы проехали, и Гоча говорит: «Тебе точно надо ездить, раз не испугался!» Ну и буквально за какие-то часы Серёга меня перезнакомил со всеми в Российской Дрифт Серии. Я сразу понял, что это не какие-то угрюмые спортсмены, учитывая, что они друг другу всё-таки конкуренты, а очень позитивные, весёлые, классные ребята. Несмотря ни на что, все друзья, дружеская атмосфера и соответствующее отношение, так что я окунулся во всё это — так и попал в дрифт», — сказал Галыгин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.