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Вадим Галыгин ответил, может ли он принять участие в соревнованиях по дрифту

Вадим Галыгин ответил, может ли он принять участие в соревнованиях по дрифту
Команда «АВТОБАН AIMOL»
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Юморист Вадим Галыгин рассказал, что у него есть мысли о том, чтобы принять участие в соревнованиях по дрифту.

«Не думаю, что это будет скоро, но, по крайней мере, мысли научиться ездить есть. Главное, что в дрифте возраст не помеха. Палитра пилотов в дрифте с точки зрения возраста очень широкая — кто-то катается совсем-совсем юный, а кто-то уже абсолютно зрелый.

Поэтому я не думаю, что мой возраст может помешать — тут разве что не хватит свободного времени. Заниматься надо, тренироваться — не просто сел и поехал… Но не исключено, что, может быть, когда-нибудь…» — сказал Галыгин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.

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