Култхард: Ферстаппен получил преимущество, но это не значит, что он выиграет чемпионат

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о нынешнем сезоне «Королевских гонок».

«Побеждать будут разные пилоты. Дело в том, что Макс получил хорошее преимущество в середине сезона. Это не значит, что он выиграет чемпионат, потому что многое ещё может произойти. Думаю, он не мог рассчитывать на большее в этом сезоне. Мы являемся свидетелями захватывающего сезона Формулы-1 с её нынешними правилами. Гран-при получаются непредсказуемыми. Мы не знаем, кто завоюет поул, и мы не знаем, кто выиграет гонку», — приводит слова Култхарда Formel1.de.

Ранее Култхард объяснил, почему нельзя считать Макса Ферстаппена фаворитом Гран-при Нидерландов, который состоится с 23 по 25 августа.

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