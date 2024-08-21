Марк Зурер предположил, чего не хватает Ландо Норрису, чтобы чаще побеждать

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер выразил уверенность, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продолжает оставаться главным претендентом на титул в нынешнем сезоне.

«Макс лишь раз сошёл с дистанции – в Австралии. Скорее, к колебаниям склонен Ландо Норрис, а не Макс. Он очень внимательно относится к гонкам. Именно так и становятся чемпионами. Ландо очень быстр, но иногда ему не хватает удачи, иначе он выиграл бы больше гонок. В других видах спорта почти у каждого есть тренер, который отвечает за ментальную составляющую. Возможно, это должно стать стандартом в Формуле-1», — приводит слова Зурера Motorsport-Total.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 277 очков. У Ландо Норриса, занимающего второе место, 199 баллов.

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