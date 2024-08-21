«Мерседес» осведомлён». De Telegraaf назвал карьерный шаг Ферстаппена перед 2025 годом

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен останется в составе австрийской команды в 2025 году. Об этом информирует нидерландское издание De Telegraaf. По сведениям источника, «Мерседес», который связывали с возможным переходом Макса, осведомлён о его планах на следующий год.

«Мерседес» уже осведомлён, что Макс Ферстаппен не перейдёт в 2025 году», — говорится в статье издания.

Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно. Макс добыл его по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». В настоящий момент нидерландец лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 277 очков.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, состоится с 23 по 25 августа.

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