Леклер: не ожидал в начале сезона, что «Макларен» будет соревноваться с «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил прогресс британской команды «Макларен» по ходу нынешнего сезона.

«Макларен» проделал великолепную работу. Если бы вы спросили меня в начале сезона, достигнут ли они уровня «Ред Булл» так быстро, я бы этого не ожидал, нет», — приводит слова Леклера издание Motorsport Week.

Напомним, после 14 этапов Ландо Норрис занимает второе место в личном зачёте пилотов, уступая лишь трёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Оскар Пиастри располагается на четвёртой строчке, на 10 очков отставая от Шарля Леклера из «Феррари».

15-й этап Формулы-1 в сезоне-2024 пройдёт с 23 по 25 августа в Зандворте (Нидерланды).