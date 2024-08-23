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Формула-1, Гран-при Нидерландов — 2024: пятничные практики, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Нидерландов — 2024: пятничные практики, онлайн-трансляция
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Сегодня, 23 августа, в Зандворте состоятся пятничные тренировки 15-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Нидерландов. Первая сессия свободной практики начнётся в 13:30 по московскому времени. Старт второй запланирован на 17:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик, следить за которыми можно, перейдя по нижеприведённым ссылкам:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Нидерландов Формулы-1.

В настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов занимает нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На его счету 277 очков. На втором месте находится британец Ландо Норрис из «Макларена» (199 баллов). Топ-3 замыкает монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари» (177).

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