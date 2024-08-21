Трековая версия гибридного суперкара Aston Martin Valhalla замечена на «Нюрбургринге»

На «Северной петле» «Нюрбургринга» во время тестовых заездов замечен прототип трековой версии гибридного суперкара Aston Martin Valhalla — Valhalla AMR. На видео, опубликованном CarSpyMedia, автомобиль представлен в камуфляжной ливрее, а в его задней части можно заметить массивное антикрыло.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

Aston Martin Valhalla впервые был представлен в 2019 году. Автомобиль разрабатывался совместно с Эдрианом Ньюи в годы сотрудничества британской марки с «Ред Булл» в Формуле-1. Под капотом у автомобиля в его дорожной версии 4-литровый двигатель Mercedes-AMG M178 LS2 V8 с двойным турбонаддувом мощностью 744 кВт (1012 лошадиных сил). Для сравнения: у флагманского гиперкара Aston Martin — Valkyrie — 865 кВт (1176 л. с.).

Какие планы у Aston Martin на трековую версию Valhalla, не сообщается, однако уже известно, что в следующем году компания выставит два гиперкара Valkyrie AMR-LMH на старт гонки «24 часа Ле-Мана».