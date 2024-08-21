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Култхард объяснил причину резких высказываний Ферстаппена по радио

Култхард объяснил причину резких высказываний Ферстаппена по радио
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о резких высказываниях, которые периодически по радио позволяет себе гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Он не привык как-то смягчать свою риторику. Некоторым это может не понравиться, но он здесь для того, чтобы работать. Речь не о том, чтобы красиво изъясняться. И хотя многие радиосообщения для нас в комментаторской кабине звучат предельно ясно, за рулём всё по-другому. Работает двигатель, и нужно действительно прислушиваться к шуму, чтобы понять, о чём идёт речь.

Макса отвлекает шум и всё, что происходит на трассе. Если бы мы были в такой ситуации, мы бы тоже говорили по-другому. Поэтому при анализе этих радиосообщений нужно внимательно следить за тем, что вокруг», — приводит слова Култхарда Formel1.de.

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