Инженер Хэмилтона получил новую должность в «Мерседесе» и не уйдёт с ним в «Феррари»

Питер Боннингтон, гоночный инженер семикратного чемпиона мира пилота «Мерседеса» британца Льюиса Хэмилтона, получил новую должность в команде, сообщает Autosport.

Боннингтон станет главным гоночным инженером. Отметим, что специалист сохранит свои обязанности по работе с Хэмилтоном до окончания сезона и не покинет команду в 2025 году. После ухода британца он будет работать с одним из боевых пилотов «Мерседеса».

Боннингтон и Хэмилтон сотрудничают с 2013 года, до этого инженер работал с легендарным немцем Михаэлем Шумахером.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари». По информации медиа, совокупные доходы британца в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.