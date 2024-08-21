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Оливер Берман: надеюсь, «Феррари» многому научится у Хэмилтона

Оливер Берман: надеюсь, «Феррари» многому научится у Хэмилтона
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19-летний британский гонщик Формулы-2 Оливер Берман поделился мнением о предстоящем переходе своего соотечественника Льюиса Хэмилтона в «Феррари». В настоящий момент Льюис представляет «Мерседес». К «Скудерии» он присоединится в следующем сезоне.

«Он добавит команде опыта. Он выиграл семь титулов, чем немногие могут похвастаться. Он привнесёт в команду хороший настрой, настрой победителя. Его талант неоспорим. Льюис один из лучших в истории.

Просто фантастика, что он может поделиться своим опытом со мной. Я надеюсь многому у него научиться. Надеюсь, что «Феррари» тоже многому научится, потому что, как мне кажется, он станет ценным приобретением для команды», — приводит слова Бермана Motorsport Week со ссылкой на Sky Sports.

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