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Вильнёв объяснил, благодаря чему Ферстаппен способен выигрывать «гонку за гонкой»

Вильнёв объяснил, благодаря чему Ферстаппен способен выигрывать «гонку за гонкой»
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Бывший гонщик Формулы-1 чемпион 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, оценив его умение справляться с психологическими сложностями.

«Эмоции могут отнять всю вашу энергию, и это не самое приятное чувство. Макс Ферстаппен тоже это чувствует, но он способен восполнять энергию, чтобы выигрывать гонку за гонкой. Каждый уикенд в 2021 году был для него тяжёлым испытанием. Следующие два года были намного спокойнее, но в этом ему пришлось очень много работать, чтобы добиться успеха. Такое количество усилий может быть утомительным», — приводит слова Вильнёва PlanetF1.

Ранее экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард объяснил причину резких высказываний Ферстаппена по радио.

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