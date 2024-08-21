Вильнёв объяснил, благодаря чему Ферстаппен способен выигрывать «гонку за гонкой»

Бывший гонщик Формулы-1 чемпион 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, оценив его умение справляться с психологическими сложностями.

«Эмоции могут отнять всю вашу энергию, и это не самое приятное чувство. Макс Ферстаппен тоже это чувствует, но он способен восполнять энергию, чтобы выигрывать гонку за гонкой. Каждый уикенд в 2021 году был для него тяжёлым испытанием. Следующие два года были намного спокойнее, но в этом ему пришлось очень много работать, чтобы добиться успеха. Такое количество усилий может быть утомительным», — приводит слова Вильнёва PlanetF1.

Ранее экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард объяснил причину резких высказываний Ферстаппена по радио.

Материалы по теме Култхард объяснил причину резких высказываний Ферстаппена по радио

Автоспорт: главные события 2024 года: