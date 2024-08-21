Инсайдер прояснил, покроет ли миллиардер Слим возможные издержки «Ред Булл» из-за Переса

Утверждения, согласно которым мексиканский миллиардер Карлос Слим, а также некоторые мексиканские спонсоры «Ред Булл» выплатят команде часть недополученных средств, если у гоночного коллектива не получится завоевать Кубок конструкторов в этом году, являются ложными. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Томас Махер, сославшись на несколько источников.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, будто бы Слим наряду с мексиканскими спонсорами австрийской команды попросили сохранить в составе Серхио Переса, выразив готовность покрыть часть издержек в случае неудовлетворительных результатов гоночного коллектива.

В настоящий момент Серхио занимает седьмое место в общем зачёте пилотов. В его активе 131 очко.

Самая короткая карьера в Формуле-1: