В США сгорел уникальный концепт-кар Ford 1979 года. Его уже не восстановить

В штате Калифорния в результате пожара сгорел уникальный концепт-кар Ford Ghia Probe I 1979 года выпуска, принадлежавший компании Scott Grundfor Company. В результате инцидента никто не пострадал, причины возгорания пока неизвестны.

Пожар, уничтоживший Ford Ghia Probe I Фото: Scott Grundfor Company

«С глубочайшими сожалениями и тяжёлым сердцем сообщаем, что мы потеряли прототип Ford Ghia Probe I. Мы семейная компания и чувствуем, что сегодня лишились члена семьи, — говорится в заявлении Scott Grundfor Company. — Мы благодарны храбрым спасателям за то, что их немедленные действия предотвратили распространение огня. Мы также благодарны за то, что на протяжении 20 лет хранили часть автомобильной истории».

Сгоревший Ford Ghia Probe I Фото: Scott Grundfor Company

На опубликованных компанией снимках видно, что автомобиль выгорел полностью, остался лишь покорёженный каркас. Его, сообщает Scott Grundfor Company, установят рядом с другими прототипами Ford Ghia.

Прототип Probe I компания Ford впервые представила в 1979 году. Автомобиль отличали обтекаемый футуристический кузов, а в его создании участвовало ателье Ghia. Позже было построено ещё несколько прототипов Probe, однако серийная версия лифтбека, выпускавшаяся с 1988 по 1997 годы, обладает куда более традиционным обликом.