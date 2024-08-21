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Нидерландские власти требуют от «Заубера» изменить название предстоящего этапа

Нидерландские власти требуют от «Заубера» изменить название предстоящего этапа
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Правительственные органы Нидерландов призвали швейцарскую команду «Заубер», которая по сути проводит этот сезон под двумя названиями — «Кик-Заубер» и «Стейк», — выступить на предстоящем этапе в Зандворте именно под названием «Кик-Заубер». Об этом сообщает RacingNews365.

Дело в том, что титульный спонсор «Заубера» — «Стейк» — это онлайн-площадка азартных игр, и хотя в Нидерландах реклама этого рода деятельности не запрещена законом, «Стейк» не имеет лицензии в этой стране. В связи с этим нидерландский надзорный букмекерский орган Kansspelautoriteit (KSA) призвал Формулу-1 и команду изменить название на этот уикенд.

«Стейк» на своей площадке блокирует пользователей из Нидерландов. Но правительство всё ещё отмечает случаи доступа нидерландских пользователей к онлайн-казино.

По данным сайта KSA, надзорный орган «настоятельно потребовал от организаторов этапа Формулы-1 в Зандворте и гоночной команды «Заубер» не рекламировать нелегального провайдера азартных игр «Стейк» во время этапа в Зандворте».

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