«Самый успешный гонщик Формулы-1». Леклер — о Хэмилтоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сделал комплимент своему будущему напарнику по команде Льюису Хэмилтону.

«Переход Льюиса в «Феррари» — это, конечно, крайне позитивный результат. Когда такой чемпион, как он, попадает в любую команду, это сильно мотивирует каждого её члена. Кроме того, он принесёт с собой весь свой опыт, который приобрёл за многие годы работы в «Мерседесе». Это и другой подход к работе, другой взгляд на вещи, а такое всегда приносит пользу команде.

Кроме того, лично для меня это будет потрясающе, потому что на такой же машине, как у меня, будет выступать самый успешный гонщик в истории Формулы-1 — и это будет для меня одновременно и интересным обучением, и огромным вызовом и мотивацией победить его, что мне по силам.

С приходом в команду Льюис, безусловно, станет эталоном, поэтому для меня будет очень важно оставаться на своём высшем уровне, а потом посмотрим, как всё пойдёт. Я сделаю всё возможное, он сделает всё возможное, а по итогу я смогу вам сказать, каково это было», — сказал Леклер в подкасте Beyond the Grid.