Хельмут Марко: мы лучше, чем показывают последние результаты

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что последние результаты австрийской команды не отображают ее истинную форму.

«Как и «Мерседес» в начале года, мы иногда быстры, а иногда медленны. Многое зависит от условий на трассе. Иногда такие колебания происходят даже по ходу одной гонки, как это было в Сильверстоуне, когда пошел дождь.

Мы лучше, чем показывают наши последние результаты. Если бы не плохой пит-стоп в Шпильберге, столкновение с Льюисом Хэмилтоном в Венгрии и штраф на стартовой решетке в Спа, то Макс был бы в гораздо лучшем положении», — приводит слова Марко Grand Prix.

Ранее Хельмут Марко заявил, что их болид превратился в зверя, которого может укротить только Макс Ферстаппен.