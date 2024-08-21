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De Telegraaf: Антонелли будет боевым пилотом «Мерседеса» в 2025 году

De Telegraaf: Антонелли будет боевым пилотом «Мерседеса» в 2025 году
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Команда «Мерседес» приняла окончательное решение сделать Андреа Кими Антонелли своим боевым пилотом на следующий год. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Вместе с тем издание добавляет, что руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф вновь попытается заполучить Макса Ферстаппена в следующем году, поскольку в контракте нидерландца с «Ред Булл», действующем до конца 2028 года, есть определённые пункты, которые могут позволить Максу досрочно расторгнуть его в случае слабых результатов команды.

Сегодня стало известно, что Питер Боннингтон, гоночный инженер семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, станет главным гоночным инженером «Мерседеса». Он сохранит свои обязанности по работе с Хэмилтоном до окончания сезона, а после ухода британца будет работать с одним из боевых пилотов «Мерседеса».

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