De Telegraaf: Антонелли будет боевым пилотом «Мерседеса» в 2025 году

Команда «Мерседес» приняла окончательное решение сделать Андреа Кими Антонелли своим боевым пилотом на следующий год. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Вместе с тем издание добавляет, что руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф вновь попытается заполучить Макса Ферстаппена в следующем году, поскольку в контракте нидерландца с «Ред Булл», действующем до конца 2028 года, есть определённые пункты, которые могут позволить Максу досрочно расторгнуть его в случае слабых результатов команды.

Сегодня стало известно, что Питер Боннингтон, гоночный инженер семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, станет главным гоночным инженером «Мерседеса». Он сохранит свои обязанности по работе с Хэмилтоном до окончания сезона, а после ухода британца будет работать с одним из боевых пилотов «Мерседеса».