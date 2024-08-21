«Мальчик, посиди. Мы ждём эксперта по Ф-1». Алексей Попов — о том, как устраивался на РТР

Известный комментатор Формулы-1 Алексей Попов рассказал, как он устраивался на телеканал РТР.

«В 1992 году канал «Россия» (будущий РТР и «Россия-1») купил первую в стране лицензию на трансляцию гонок. Так вышло, что на тот момент у них, конечно, были опытные комментаторы, но других видов спорта — не эксперты по Формуле-1. И вот они посмотрели «Спорт-экспресс», кто у них пишет на эту тему, и меня пригласили.

Дело в том, что в это время у меня были волосы до пояса, цепи, косуха, казаки, перстни с черепами и футболка Metallika. И прихожу я, значит, на российское телевидение, которое тогда еще, по сути, советское — люди все те же, все очень солидные. Я жду в коридоре, пока меня вызовут. Из кабинета слышу: «Ну, где он там, этот Попов?» Я секретарше говорю: «Так это я», а она мне отвечает: «Мальчик, посиди. Мы ждём эксперта по Формуле-1».

В итоге разобрались, я откомментировал Гран-при Испании, и со второй же гонки начальство говорит: «Так, надо тебя в штат брать уже». Так и вышло», — приводит слова Попова «РБК Стайл».