Шарль Леклер рассказал, какие общие темы обсуждал с Льюисом Хэмилтоном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, какие общие темы обсуждал со своим будущим напарником по команде Льюисом Хэмилтоном.

«Хорошо ли я его знаю? Всё относительно, но он определённо один из гонщиков, с которым я общаюсь в паддоке, особенно в последнее время. Мы обсуждаем свои интересы, увлечения, особенно музыку и моду.

Мне было приятно пообщаться с ним на эти темы, но за пределами автодромов мы проводим вместе не так много времени. Но, очевидно, это произойдет, как только он присоединится к «Феррари». Со всеми совместными мероприятиями, которые у нас будут вне трассы, мы узнаем друг друга еще лучше», — сказал Леклер в подкасте Beyond the Grid.

На Гран-при Великобритании Леклер и Хэмилтон вместе выгуливали в паддоке своих собак.