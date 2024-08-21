Motorsport Italia: Антонелли заменит Хэмилтона в первой практике Гран-при Италии

Команда «Мерседес» намерена заменить в первой практике Гран-при Италии в Монце Льюиса Хэмилтона на Андреа Кими Антонелли. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Сообщается. что там же немецкая команда объявит о контракте с уже 18-летним на тот момент итальянцем на следующий год.

Для Андреа Кими Антонелли это будет первое участие в заездах уикенда Формулы-1. Ранее он участвовал в тестах «Мерседеса» на машинах предыдущих лет.

Сегодня нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что команда «Мерседес» приняла окончательное решение сделать Андреа Кими Антонелли своим боевым пилотом на следующий год. В сезоне-2025 он будет напарником британца Джорджа Расселла.

Напомним, Льюис Хэмилтон в конце сезона покинет «Мерседес» и перейдёт в «Феррари».