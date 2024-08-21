Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Motorsport Italia: Антонелли заменит Хэмилтона в первой практике Гран-при Италии

Motorsport Italia: Антонелли заменит Хэмилтона в первой практике Гран-при Италии
Комментарии

Команда «Мерседес» намерена заменить в первой практике Гран-при Италии в Монце Льюиса Хэмилтона на Андреа Кими Антонелли. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Сообщается. что там же немецкая команда объявит о контракте с уже 18-летним на тот момент итальянцем на следующий год.

Для Андреа Кими Антонелли это будет первое участие в заездах уикенда Формулы-1. Ранее он участвовал в тестах «Мерседеса» на машинах предыдущих лет.

Сегодня нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что команда «Мерседес» приняла окончательное решение сделать Андреа Кими Антонелли своим боевым пилотом на следующий год. В сезоне-2025 он будет напарником британца Джорджа Расселла.

Напомним, Льюис Хэмилтон в конце сезона покинет «Мерседес» и перейдёт в «Феррари».

Материалы по теме
De Telegraaf: Антонелли будет боевым пилотом «Мерседеса» в 2025 году
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android