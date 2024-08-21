Алексей Попов рассказал о своём новом электромобиле

Известный комментатор Формулы-1 Алексей Попов рассказал о своём новом китайском электромобиле.

«Последние 15 лет у меня не было собственной машины. До этого же я прошел через многие модели: русские, немецкие, американские, японские. Несмотря на десять лет жизни в Монако, у меня никогда не было своей французской или итальянской машины. И вот сейчас я купил себе новый автомобиль — электрокар из Китая — Voyah Free.

Изначально я заметил её на улице. Погуглил и узнал, что это за машина. Вначале меня немного испугало слово «электрический». Я думал: где у нас её заряжать, сядет батарея, невозможно ездить… К тому же я раньше комментировал Формулу-Е, и мне очень не нравился звук этих машин — как у миксеров. В общем, был набор предрассудков человека, который любит бензин, высокие обороты, звук и вот это всё.

Но как-то я прокатился на электромобиле за рулем. Затем я прямо пришел в офис автодилера и попросил тест-драйв. И когда я на ней прокатился, еще поездку не закончил — сразу написал: «Сколько стоит? Где, когда, какого цвета можно?» Я понял, что это моё. Сразу начал договариваться, чтобы мне у дома сделали розетку, провели кабель. На даче тоже купил удлинитель.

Что меня в ней поразило — спортивный режим. Четыре секунды до сотни, а ведь это полноразмерная машина, где у тебя огромный запас по месту и для пассажиров, и для багажа. Разогнался на светофоре, через четыре секунды уже убираешь ногу с педали и катишься, глядишь в зеркала — а там никого. К тому же она очень тихая — машина, у которой под капотом 700 л. с.», — приводит слова Попова РБК Стайл.