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Боттас объяснил, почему считает велоспорт более справедливым, чем автогонки

Боттас объяснил, почему считает велоспорт более справедливым, чем автогонки
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Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас заявил, что велоспорт более справедлив, чем автогонки.

«Велоспорт это как бы противоположность автоспорту. Ты и пилот, ты и двигатель, ты и машина. И да, техника тут играет свою роль, но именно поэтому я люблю участвовать в этих [велосипедных] соревнованиях и бросать себе вызов, потому что чувствую, что на старте практически у всех, более или менее одинаковые шансы победить или добиться успеха.

Велогонки освежают меня, потому что в Формуле-1 вам нужна машина, вам нужна команда. Это несправедливый вид спорта, это точно. Поэтому я чувствую, что велоспорт более справедлив. Вот почему он мне нравится», — сказал Боттас в подкасте Pitlane Life Lessons.

Напомним, Роберт Шварцман заменит Боттаса в первой свободной практике Гран-при Нидерландов.

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