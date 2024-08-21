Хорнер рассказал, как долго продлится жёсткое соперничество четырёх топ-команд

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что нынешняя жесткая конкуренция в Формуле-1 между его командой и тремя основными соперниками продолжится до конца 2025 года.

«Я думаю, это здорово для спорта, и в условиях стабильного регламента это было почти неизбежно. В такой ситуации всегда происходит конвергенция, сближение соперников.

Помню, когда я впервые оказался в Формуле-1 в 2005 году, Рон Деннис бил в набат. Конвергенция всегда уплотняет пелотон.

Конечно, в 2026 году нас ждут большие изменения в регламенте, которые многое изменят, но я думаю, что в течение следующих 18 месяцев нынешнее плотное соперничество продолжится.

Для нас главное — Кубок конструкторов. В Спа мы снова потеряли семь или восемь очков. В Зандворте нам нужно переломить ситуацию», — приводит слова Хорнера F1i.