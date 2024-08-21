Чемпион NASCAR считает, что Ларсон за пару дней почти сравняется по темпу с Ферстаппеном

Чемпион NASCAR 2014 года Кевин Харвик высказал мнение, кто лучший гонщик — Кайл Ларсон или Макс Ферстаппен.

«Могу вам сказать, что если бы Кайл Ларсон получил машину Макса Ферстаппена, то через один-два дня он был бы практически таким же быстрым, как Макс. Но Ферстаппен ни за что не приедет сюда и не сделает этого на сток-каре.

Макс чрезвычайно талантлив и очень, очень, очень хорош в Формуле-1. Он говорил, что гонщики специализируются лишь на своей категории, но это не про Кайла Ларсона. Кайл может сесть за руль чего угодно. Он очень хорош в своей категории, но он хорош и в других, мы видели, что он сделал в IndyCar.

Я искренне считаю, что Макс не сделает ничего даже близко похожего на то, что делает Кайл Ларсон.

Давайте устроим гонку «24 часа Дайтоны», как это было раньше, пригласим всех этих ребят и сделаем это событие по-настоящему международным, чтобы мы могли убедиться, кто лучше», — сказал Харвик в своём подкасте Happy Harvick.