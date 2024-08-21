Наблюдатель рассказал, как Ферстаппен пилотировал машину GT3

Наблюдатель рассказал, как трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен пилотировал машину GT3, на которой выступает его команда «Verstappen.com Racing».

«Я знаю, чего ожидать от такого парня. Но в этом случае это было что-то действительно неожиданное. Он улучшал время круга, будто это происходит не наяву. Вы действительно удивляетесь, даже если и ожидаете чего-то подобного», — сказал свидетель заездов в выпуске документального сериала Viaplay: «Макс Ферстаппен — Вдали от проторённых дорог».

Ранее чемпион NASCAR Cup Series 2021 года, пилот команды Hendrick Кайл Ларсон после того, как в третий раз стал чемпионом ежегодного соревнования на спринт-карах Knoxville Nationals, заявил, что считает себя лучше трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».