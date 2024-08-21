Леклер: даже если у тебя нет шансов на титул, выступать за «Феррари» — большая честь

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своей мотивации при продлении контракта с командой из Маранелло.

«Могу ли я стать чемпионом с «Феррари»? Да, конечно. Иначе я бы не продлил с ними контракт.

Даже если у тебя нет шансов на титул, выступать за «Феррари» — большая честь. Но чтобы добиться наилучшего результата, мне нужно верить в проект, в котором я участвую.

Я абсолютно уверен, что нахожусь в правильной команде, которая в будущем будет бороться с «Ред Булл» и «Маклареном», — сказал монегаск в подкасте Beyond the Grid.

26-летний Шарль Леклер зимой продлил контракт с «Феррари». Новое соглашение рассчитано до 2029 года включительно.

Напомним, с 2025 года напарником Леклера по «Феррари» будет Льюис Хэмилтон.