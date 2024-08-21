Австралийский журналист: предстоящие 10 гонок будут последними в карьере Риккардо

Австралийский автоспортивный журналист Мэтт Коч сделал прогноз относительно будущего карьеры его соотечественника Даниэля Риккардо.

«Смелый прогноз. Думаю, предстоящие 10 гонок будут последними в карьере Даниэля Риккардо.

Мне грустно говорить это, потому что я люблю Дэна, он очень хорош. Но я просто считаю, что мы наблюдаем конец славной австралийской карьеры в Формуле-1, и это несколько разочаровывает, но так оно и есть.

Макс Ферстаппен выиграет чемпионат, «Макларен» завоюет Кубок конструкторов, а Риккардо уйдёт в конце года», — сказал Коч в подкасте Pit Talk.

Ранее 35-летний австралиец Даниэль Риккардо рассказал, что бы он чувствовал, если бы его карьера гонщика Формулы-1 завершилась в этом году.