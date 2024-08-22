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Жак Вильнёв рассказал, что может помешать Норрису опередить Ферстаппена

Жак Вильнёв рассказал, что может помешать Норрису опередить Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв оценил перспективы Ландо Норриса опередить Макса Ферстаппена в борьбе за титул 2024 года.

«О да, он [Норрис] может опередить Ферстаппена. Если «Макларен» продолжит в том же духе, а «Ред Булл» всё ещё будет испытывать проблемы, то да, он может.

Проблема, с которой может столкнуться Норрис, заключается в том, что он борется со слишком большим количеством других машин. Он борется с «Мерседесами». Он борется со своим напарником по команде. И все они будут отнимать очки друг у друга, и это на руку Максу.

Это фантастика, потому что это было неожиданно. После первых нескольких гонок ситуация кардинально изменилась. Мы ожидали, что «Феррари» даст бой, но вместо этого появились «Мерседес» и «Макларен», и, возможно, всё дело в двигателе, потому что именно две команды с двигателями «Мерседес» сделали шаг вперёд.

Когда кто-то побеждает из года в год, вы просто хотите, чтобы их победили. Так оно и есть. Когда «Мерседес» выигрывал всё с Льюисом [Хэмилтоном], дошло до того, что все говорили: «Пожалуйста, кто-нибудь, победите их». Теперь, похоже, у нас есть две команды, которые могут стабильно побеждать «Ред Булл» и Макса», — приводит слова Вильнёва Prime Casino.

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