Деймон Хилл: Пиастри оказал давление на Норриса в своём втором сезоне

Чемпион мира британец Деймон Хилл высказался о конкуренции между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«За этим увлекательно наблюдать. Думаю, Оскар оказал давление на Ландо. Ландо практически всегда имел крошечное, совсем небольшое преимущество, и это было видно в гонках, но не нужно забывать, что это всего второй сезон для Оскара. Он быстро учится, и эта пара – очень сильная команда», — приводит слова Хилла издание Racingnews365.

Напомним, после 14 этапов Ландо Норрис занимает второе место в личном зачёте пилотов, уступая лишь трёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Оскар Пиастри располагается на четвёртой строчке, на 10 очков отставая от Шарля Леклера из «Феррари».