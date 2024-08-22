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Деймон Хилл: Пиастри оказал давление на Норриса в своём втором сезоне

Деймон Хилл: Пиастри оказал давление на Норриса в своём втором сезоне
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Чемпион мира британец Деймон Хилл высказался о конкуренции между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«За этим увлекательно наблюдать. Думаю, Оскар оказал давление на Ландо. Ландо практически всегда имел крошечное, совсем небольшое преимущество, и это было видно в гонках, но не нужно забывать, что это всего второй сезон для Оскара. Он быстро учится, и эта пара – очень сильная команда», — приводит слова Хилла издание Racingnews365.

Напомним, после 14 этапов Ландо Норрис занимает второе место в личном зачёте пилотов, уступая лишь трёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Оскар Пиастри располагается на четвёртой строчке, на 10 очков отставая от Шарля Леклера из «Феррари».

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