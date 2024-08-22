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Штайнер объяснил, почему «Макларен» ошибся в Венгрии, отдав победу Пиастри

Штайнер объяснил, почему «Макларен» ошибся в Венгрии, отдав победу Пиастри
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Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что британская команда «Макларен» совершила ошибку, разменяв позициями Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Венгрии.

Напомним, Норрис лидировал за несколько кругов до финиша, но вынужден был отдать победу Пиастри после командного приказа.

«Я считаю, что «Макларен» упустил семь очков, когда пропустил вперёд Оскара. Потому что Оскар не может победить в чемпионате. Математически может, но не в действительности. И это тоже нужно учитывать.

Они не думали, что окажутся в такой ситуации, но это нормально. Нужно учиться стабильно побеждать. Это тоже умение. Но они научатся, потому что Стелла — умный парень», — приводит слова Штайнера GPblog.

Ранее Штайнер объяснил, почему «Мерседес» всё ещё уступает «Макларену».

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