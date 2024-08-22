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Джек Дуэн является кандидатом на место в «Ауди» — UOL Esporte

Джек Дуэн является кандидатом на место в «Ауди» — UOL Esporte
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Резервист «Альпин» 21-летний австралиец Джек Дуэн является кандидатом на место второго пилота в «Ауди», сообщает издание UOL Esporte.

Также сообщается, что действующие гонщики «Заубера», финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу, в данный момент не рассматриваются.

Джек Дуэн – сын пятикратного чемпиона мира MotoGP Мика Дуэна. Австралиец уже несколько лет является резервным гонщиком «Альпин». В последнее время французская команда активно накатывает Дуэна на тестах. Он также считается главным кандидатом на место боевого пилота «Альпин» в 2025 году.

Напомним, многолетний контракт с «Ауди» уже подписал немец Нико Хюлькенберг, выступающий за «Хаас».

Ранее чемпион мира британец Деймон Хилл оценил готовность Дуэна к дебюту в Формуле-1.

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