Инсайдер: Ньюи всё ещё не подписал новый контракт

Звёздный британский конструктор Эдриан Ньюи по-прежнему остаётся свободным агентом, сообщает инсайдер Пьерджузеппе Донадони.

По информации обозревателя, новостей о Ньюи не стоит ждать до сентября.

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая 2024 года. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17. Также сообщалось, что британец получил право немедленно приступить к деятельности в другой команде взамен на молчание о скандале вокруг Кристиана Хорнера.

Эдриан Ньюи перешёл в «Ред Булл» в 2006 году. За время его работы команда шесть раз становилась обладателем Кубка конструкторов и семь раз выигрывала чемпионат Ф-1.