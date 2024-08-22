Марко: в 2025 году Лоусон сядет в одну из машин

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что резервист «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон получит место боевого пилота в 2025 году, однако не стал уточнять, будет ли это «Ред Булл» или «РБ».

Ожидается, что окончательное решение касательно Лоусона будет приятно в сентябре.

«В следующем году он сядет в одну из наших машин. Решение будет принято в сентябре», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Лиаму Лоусону 22 года. Новозеландец является победителем Формулы-3 в сезоне-2020. В своём дебютном сезоне в Формуле-2 Лоусон занял девятое место, а через год стал третьим. В сезоне-2023 Формулы-1 гонщик провёл пять гонок, заменив травмированного Даниэля Риккардо.

Ранее глава «РБ» Лоран Мекис заявил, что не исключает подписания Лоусона.