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Марко: в 2025 году Лоусон сядет в одну из машин

Марко: в 2025 году Лоусон сядет в одну из машин
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что резервист «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон получит место боевого пилота в 2025 году, однако не стал уточнять, будет ли это «Ред Булл» или «РБ».

Ожидается, что окончательное решение касательно Лоусона будет приятно в сентябре.

«В следующем году он сядет в одну из наших машин. Решение будет принято в сентябре», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Лиаму Лоусону 22 года. Новозеландец является победителем Формулы-3 в сезоне-2020. В своём дебютном сезоне в Формуле-2 Лоусон занял девятое место, а через год стал третьим. В сезоне-2023 Формулы-1 гонщик провёл пять гонок, заменив травмированного Даниэля Риккардо.

Ранее глава «РБ» Лоран Мекис заявил, что не исключает подписания Лоусона.

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