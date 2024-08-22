В Toyota представили обновлённую гоночную Supra для сезона-2025

Спортивное подразделение компании Toyota — Toyota Gazoo Racing — представило обновлённую версию гоночной Supra класса GT4. Автомобиль получил название Toyota GR Supra GT4 EVO2 и дебютирует в гонках в 2025 году.

Toyota GR Supra GT4 EVO2 Фото: Toyota

Создатели отмечают, что новая модель стала эффективнее на торможениях и лучше управляется, а двигатель выдаёт больше мощности. Под капотом у автомобиля 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель, однако его мощность не сообщается, поскольку зачастую зависит от ограничений технического регламента тех или иных соревнований.

Toyota GR Supra GT4 EVO2 Фото: Toyota

Кроме того, у GR Supra GT4 EVO2 иная картография АБС и улучшенное программное обеспечение трансмиссии, благодаря которому понижение передач происходит быстрее.

Toyota GR Supra GT4 EVO2 Фото: Toyota

Дебют новинки состоится в январе 2025 года в Дайтоне в рамках первого этапа первенства IMSA Michelin Pilot Challenge. Стоимость автомобиля — € 202 тыс.

Toyota GR Supra GT4 EVO2 Фото: Toyota

В Toyota также отмечают, что представленная в 2020 году GR Supra GT4 была продана в количестве более 120 штук, выигрывала гонки в 11 странах и регионах и более 500 раз приводила своих пилотов на подиум.