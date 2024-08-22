Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Rolls-Royce Тома Брэди выставлен на аукцион

Rolls-Royce Тома Брэди выставлен на аукцион
Rolls-Royce Ghost Тома Брэди
Комментарии

На аукцион Sotheby’s Motorsport выставлен Rolls-Royce Ghost легендарного квотербека Национальной футбольной лиги Тома Брэди.

Rolls-Royce Ghost Тома Брэди

Rolls-Royce Ghost Тома Брэди

Фото: sothebysmotorsport.com

Автомобиль выпущен в 2024 году и окрашен в цвет Black Diamond, в то время как интерьер Ghost выполнен в стиле Grace White. Также у этого экземпляра расширенная решётка радиатора, часы, встроенные в приборную панель, и коврики из овечьей шерсти. На одометре автомобиля чуть более 200 км.

Rolls-Royce Ghost Тома Брэди

Rolls-Royce Ghost Тома Брэди

Фото: sothebysmotorsport.com

В комплекте с машиной идёт джерси команды «Тампа-Бэй Бакканирс», за которую Брэди выступал с 2020 по 2022 годы, с автографом игрока. Кроме того, автографы Брэди размещены на порогах автомобиля.

Rolls-Royce Ghost Тома Брэди

Rolls-Royce Ghost Тома Брэди

Фото: sothebysmotorsport.com

Торги завершатся вечером 23 августа. На момент написания заметки самая большая ставка составляет $ 405 тыс.

Материалы по теме
Фото
Редкий Mercedes-Benz SLR McLaren, названный в честь Стирлинга Мосса, продан за € 3,4 млн
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android