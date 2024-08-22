Rolls-Royce Тома Брэди выставлен на аукцион

На аукцион Sotheby’s Motorsport выставлен Rolls-Royce Ghost легендарного квотербека Национальной футбольной лиги Тома Брэди.
Rolls-Royce Ghost Тома Брэди
Фото: sothebysmotorsport.com
Автомобиль выпущен в 2024 году и окрашен в цвет Black Diamond, в то время как интерьер Ghost выполнен в стиле Grace White. Также у этого экземпляра расширенная решётка радиатора, часы, встроенные в приборную панель, и коврики из овечьей шерсти. На одометре автомобиля чуть более 200 км.
Rolls-Royce Ghost Тома Брэди
Фото: sothebysmotorsport.com
В комплекте с машиной идёт джерси команды «Тампа-Бэй Бакканирс», за которую Брэди выступал с 2020 по 2022 годы, с автографом игрока. Кроме того, автографы Брэди размещены на порогах автомобиля.
Rolls-Royce Ghost Тома Брэди
Фото: sothebysmotorsport.com
Торги завершатся вечером 23 августа. На момент написания заметки самая большая ставка составляет $ 405 тыс.