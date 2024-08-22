Деймон Хилл ответил, чем удивил его «Мерседес» в сезоне-2024

Чемпион мира британец Деймон Хилл оценил прогресс команды «Мерседес» по ходу нынешнего сезона.

«Они что-то нашли, не так ли? Они что-то поняли, что-то, чего, по их мнению, им не хватало. Что бы это ни было, они вернулись в строй.

Ещё рано делать выводы, но они продемонстрировали свою стойкость, наконец получив хорошие машины, особенно в гонках. Они удивили многих», — приводит слова Хилла издание Racingnews365.

После 14 этапов «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. Британец Джордж Расселл располагается на восьмом месте в личном зачёте пилотов, его напарник и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выигравший два этапа – шестой.

Ранее Хилл предположил, что начался процесс изоляции Хэмилтона от технических брифингов.