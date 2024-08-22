В паддоке Ф-1 не исключают возвращение Никиты Мазепина — F1-Insider

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин имеет шансы на возвращение в престижнейшую гоночную серию мира, сообщает издание F1-Insider.

По слухам, французская команда «Альпин» в очередной раз может быть продана, в чём должен помочь советник команды Флавио Бриаторе, назначенный главой концерна «Рено» Лукой де Мео.

«Альпин» может быть объединена с командой Формулы-2 «Хайтек», и на подобный исход событий намекает назначение Оливера Оукса, бывшего гоночного директора «Хайтека», на пост руководителя французского коллектива. Его считают доверенным лицом отца Мазепина, российского миллиардера Дмитрия Мазепина.

Вторым вариантом является продажа «Альпин» американской команде «Андретти», стремящейся попасть в «Королевские гонки».