Риккардо: если проявлю себя, мне найдут место на 2025 год

Пилот «РБ» австралиец Даниэль Риккардо считает, что хорошее выступление в оставшейся части сезона обеспечит ему место в Формуле-1 в 2025 году.

Напомним, ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что новозеландский резервист Лиам Лоусон получит место на стартовой решётке в следующем году, что возобновило слухи об уходе Риккардо.

«Всё нормально. Я по-прежнему понимаю, что производительность — мой лучший друг. Если я сделаю то, на что способен, это позволит мне остаться на каком-то месте в следующем году.

Я видел, как Лиам управлял машиной в прошлом году. Он проделал великолепную работу и достоин места на стартовой решётке. В каком-то смысле я рад за него. Он достойный пилот. Что же касается меня, всё неизвестно. Если я проявлю себя, уверен, мне найдут место на 2025 год», — приводит слова Риккардо издание Crash.net.