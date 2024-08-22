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Эдди Джордан сделал заявление о будущем Макса Ферстаппена

Эдди Джордан сделал заявление о будущем Макса Ферстаппена
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Бывший владелец команды Формулы-1, а ныне инсайдер и аналитик Эдди Джордан заявил, что трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен может оказаться в «Мерседесе» в 2026 году.

«Я предвижу, что «Мерседес» будет очень силён в 2026 году. И именно поэтому, как по мне, люди будут спешить оказаться там. И вопрос, который я хотел бы услышать: кто окажется в «Мерседесе» в 2026 году? И, исходя из того, что я слышу, я бы сказал: Макс», — поделился Джордан в подкасте Formula For Success.

Ранее издание De Telegraaf сообщило, что Ферстаппен не будет менять команду в 2025 году, о чём «Мерседесу» уже известно. Руководитель немецкой команды Тото Вольф не раз заявлял, что будет добиваться перехода голландца.

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