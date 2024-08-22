Названы три причины недовеса машины Расселла в Бельгии, стоившего ему победы

Дисквалификация пилота «Мерседеса» британца Джорджа Расселла из-за недовеса машины произошла по трём причинам, сообщает Motorsport.

Напомним, после финиша стало известно, что машина Расселла на 1,5 кг легче допустимого минимума, из-за чего победа перешла к финишировавшему вторым Льюису Хэмилтону.

Первой причины стал износ шин. Ранее глава «Пирелли» Марио Изола заявлял, что шина может терять за отрезок 1 кг.

Второй причиной стал износ планки под днищем, на величину которого преимущественно повлияла связка «О Руж», в которой машину прижимало к трассе.

Третьей причиной стала потеря веса самим Расселлом, обезвоженным из-за тёплой погоды в день гонки.

Ранее Деймон Хилл сравнил дисквалификации Расселла и Шумахера в Спа.