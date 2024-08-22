Алонсо дал неожиданный ответ на вопрос, кто лучше — Ферстаппен или Ларсон

43-летний двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», дал неожиданный ответ на вопрос, кто лучше — нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен или американский пилот NASCAR Кайл Ларсон.

«Это интересный вопрос. Я думаю, что Макс тоже неплох в серии GT. Могу поспорить, что он хорош во всём, но всё равно не так хорош, как я. В нескольких дисциплинах я лучше. В Формуле-1 я принимаю факт, что Макс также хорош», — приводит слова Алонсо издание GPblog.

Напомним, что после своего заявления, Ларсон на 24-м этапе регулярного сезона NASCAR Cup Seires устроил завал с участием восьми машин. После рестарта за пять кругов до зелёно-клетчатого флага экс-чемпиона Ларсона развернуло в плотной группе машин, что в итоге спровоцировало завал с участием ещё нескольких пилотов, включая Буббу Уолласа, Кристофера Белла, Чейза Бриско и Криса Бушера.

25 августа пройдёт 15-й этап Формулы-1 в Нидерландах.