Валттери Боттас оценил свои шансы остаться в «Кик-Заубере» на сезон-2025

Финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас рассказал, что с приходом Маттио Бинотто на должность операционного и технического директора в «Кик-Заубер» имеет большие шансы остаться в коллективе на сезон-2025.

«У нас был короткий разговор с Маттиа [Бинотто] после Спа, и мы продолжили обсуждения на этой неделе. Вот где мы находимся в данный момент. После перехода Карлоса [Сайнса] в «Уильямс», очевидно, на одного гонщика в борьбе за место меньше, так что да, я думаю, это факт, что сейчас шансы остаться в команде на 2025 год намного больше.

Последние шесть месяцев или около того казалось, что я не являюсь главным приоритетом. Очевидно, что до меня был подписан один контракт [с Нико Хюлькенбергом], и команда и руководство искали все варианты, иногда практически не общаясь со мной. Но сейчас ощущения немного другие.

Произошла чёткая перезагрузка, и теперь наверху есть чёткая структура, кто чем занимается. Я думаю, что это позитивно для дальнейшего развития. Маттиа из очень успешной команды. Он знает, что действительно нужно хорошей команде, поэтому я думаю, что это хорошо для будущего этой команды», — приводит слова Боттаса издание Crash.net.