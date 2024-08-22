39-летний британский автогонщик команды Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал расставание со своим гоночным инженером Питером Боннингтоном по окончании сезона-2024. Льюис переходит в коллектив «Феррари», а Питер остаётся в немецком коллективе в должности главного гоночного инженера.

«Семь или пять лет назад была шутка о том, что было бы здорово однажды оказаться в «Феррари». Но у нас не было никаких дискуссий по этому поводу с Боно [Питером Боннингтоном]. Я искренне рад за Боно и его повышение до главного гоночного инженера. В конечном счёте, я хотел, чтобы он делал всё, что было лучше для него.

Где бы он ни находился в своей жизни, он должен был сделать лучший выбор для себя и своей семьи. Это ничего не меняет между нами. Мы не сможем каждый день работать рядом друг с другом, и это будет грустно для нас обоих. Это будет эмоционально, но мы всегда будем присутствовать в жизни друг друга.

Боно — мой брат, я очень рад, что команда взяла его в команду и даёт ему возможность расти внутри команды, потому что он очень ценный актив», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Боннингтон и Хэмилтон сотрудничают с 2013 года. За это время в «Мерседесе» Льюис завоевал шесть чемпионств Формулы-1. До этого инженер работал с легендарным немцем Михаэлем Шумахером.