Даниэль Риккардо опроверг предположения о переходе в «Кик-Заубер»

35-летний австралийский автогонщик, выступающий за команду «РБ», Даниэль Риккардо опроверг предположения, что он может присоединиться к команде «Кик-Заубер» в следующем сезоне.

«Мне никто не звонил и не говорил: «Эй, если у тебя не получится попасть в какую-то команду, то у нас есть кое-что для тебя», но также думаю, что я был совершенно откровенен в том, что и сам не хочу идти куда-то ещё, кроме как «Ред Булл».

Очевидно, за последние несколько лет я немного попрыгал по разным командам, и это само по себе может утомлять. Чувствую, что вернулся в правильное место, и в «Ред Булл» дали мне возможность вернуться сюда в «РБ», так что я не хочу просто отмахиваться от этого шанса. Я ценю то, что они смогли мне дать сейчас, и я действительно хочу попытаться доказать им выгоду работы со мной», — приводит слова Риккардо издание Speedcafe.

Ранее австралийский пилот заявил, что хорошее выступление в оставшейся части сезона обеспечит ему место в Формуле-1 в 2025 году.