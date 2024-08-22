Стало известно, под каким номером Шварцман проведёт практику в составе «Кик-Заубера»

Известный российский гонщик и чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман заменит финского гонщика «Кик-Заубера» Валттери Боттаса в первой свободной практике Гран-при Нидерландов в Зандворте и проведёт тренировку под 97-м номером.

Фото: Sauber Group

Ранее издание Formu1a.uno сообщило, что руководство «Ауди» рассматривает в числе возможных кандидатов на место напарника Нико Хюлькенберга в «Кик-Заубере» Роберта Шварцмана и молодого гонщика Габриэла Бортолето, выступающего в Формуле-2 за команду «Инвикта».

В январе 2023 года Шварцман официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1. Сейчас россиянину 24 года. Он является чемпионом Формулы-3 2019 года и серебряным призёром Формулы-2 2021 года.

Предстоящий 15-й этап пройдёт с 23 по 25 августа в Нидерландах на гоночной трассе в городе Зандворт.