Шестой этап RDS Europe 2024 впервые пройдёт в Челябинске

24-25 августа впервые в истории Russian Drift Series в Челябинске на новой площадке “Трасса 74” состоится 6 этап RDS Europe 2024.

Особенность трассы является то, что трибуны расположены максимально близко к гоночной конфигурации, поэтому зрители смогут рассмотреть все детали ожесточённой борьбы до мельчайших подробностей.

Фото: rdsuerope.ru

В зачётной группе PRO разгорелась борьба за чемпионский титул. После этапа в Санкт-Петербурге, где победителем стал Григорий Гусев из LUKOIL Racing Drift Team, Гусев вернул себе первое место в турнирной таблице, имея в активе 994 очка. Его преследует пилот Carville Racing Иван Пальмин с 908 баллами. На третьей строчке расположился пилот команды TimeUp Кирилл Мацкевич, который за пять этапов набрал 639 очков. Малейшая ошибка любого из гонщиков лидирующей группы может привести к непоправимым последствиям перед решающим, седьмым этапом, который пройдет в Рязани 28-29 сентября. Распределение позиций в командном зачёте сейчас выглядит следующим образом: LUKOIL Racing Drift Team (1337), Time Up (1179), Carville Racing (1129).

Фото: rdsuerope.ru

В зачете NXT плотность среди претендентов на чемпионство не меньше. Лидирует Иван Никулин (823), ближайшим преследователем является Иван Седых (780), а на третьем месте находится Тарас Шатов (639). Челябинский этап в этой зачётной группе будет подкреплен большим количеством дебютантов. Впервые в сезоне парные заезды NXT стартуют со стадии ТОП-16.

В соревнованиях примут участие 54 пилота со всех уголков России: 14 гонщиков сразятся в зачетной группе NXT и 40 в зачете PRO.