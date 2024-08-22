Хюлькенберг предположил, почему Сайнс выбрал «Уильямс» вместо «Ауди»

37-летний немецкий автогонщик, победитель «24 часов Ле-Мана», выступающий за команду Формулы-1 «Хаас», Нико Хюлькенберг прокомментировал решение испанца Карлоса Сайнса присоединиться к коллективу «Уильямс» вместо «Ауди».

«Я не удивлён решению Карлоса. Очевидно, Сайнс долго колебался и думал о том, что выбрать. Я думаю, что есть и другие, знаете ли, стратегические причины, по которым он хочет позиционировать себя в будущем, так что это было очень важной частью его решения. А последствия его решения мы увидим позже», — приводит слова Хюлькенберга издание PlanetF1.

Карлос Сайнс подписал многолетний контракт с «Уильямсом» и присоединится к ним в 2025 году. Хюлькенберг сезон-2025 проведёт в команде «Кик-Заубер», которая с 2026 года будет называться «Ауди».