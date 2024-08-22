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Перес назвал спекуляцией слухи, что его будущее зависело от летней встречи руководителей

Перес назвал спекуляцией слухи, что его будущее зависело от летней встречи руководителей
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34-летний мексиканский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Серхио Перес назвал утверждения о том, что он потеряет своё место в коллективе чистой спекуляцией и опроверг предположения, что его будущее в Формуле-1 зависело от летней встречи руководителей коллектива.

«В основном это были чистые спекуляции. Я думаю, что встреча не имела ничего общего с гонщиками, всё дело было в скорости машины, особенно в попытках найти пути улучшения наших результатов. Я уже сказал все, что хотел, относительно этих слухов. У меня есть контракт на следующие два года, и я полностью предан «Ред Булл», чтобы изменить ситуацию – я сказал всё, что должен», — приводит слова Переса издание Racingnews365.

Напомним, перед началом летнего перерыва было официально объявлено, что Серхио Перес остаётся в команде «Ред Булл» до конца сезона-2024.

Предстоящий 15-й этап пройдёт с 23 по 25 августа в Нидерландах на гоночной трассе в Зандворте.

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