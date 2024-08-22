Ферстаппен опроверг теорию использования асимметричного торможения «Ред Булл»

26-летний трёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен опроверг теорию, что болиды австрийского коллектива использовали ассиметричное торможение, которое было запрещено к использованию перед Гран-при Нидерландов.

«Я не знаю, откуда это взялось. У нас ассиметричного торможения тоже нет на машине, поэтому, честно говоря, мы не беспокоимся об этом. [Использовалась ли такая система ранее?] Нет», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в технический регламент Формулы-1 — отныне на болидах запрещено использовать механизмы, которые перераспределяют тормозное усилие между колёсами одной оси. Изменения вступают в силу немедленно, то есть уже на предстоящем в эти выходные Гран-при Нидерландов за применение подобных систем будут наказания.